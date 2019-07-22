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2019-07-22 وظائف تقنية للنساء في جمعية طيبة للتنمية الاجتماعية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية توفر وظيفة تقنية شاغرة للنساء، للعمل بالجمعية بالمدينة المنورة، بمسمى (أخصائية دعم تقني). واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– أخصائية دعم تقني. Advertisements الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (برمجة أو تقنية معلومات).

3- يفضّل الخبرة في نفس المجال. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1440/11/19هـ. طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]









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