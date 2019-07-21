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وظائف للنساء لدى شركة الشايع الدولية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الشايع الدولية توفر عدة شواغر وظيفية في مجال العمليات (إدارة المناطق) للنساء، لإدارة معارض الشركة مع ماركات مثل (كليرز، مذركير، نيكس، نيكست).
متطلبات الوظيفة:
1- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابةً.
2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.
3- خبرة في مجال إدارة و تدريب فريق عمل.
4- التمكّن من برامج المايكروسوفت.
5- يفضّل الخبرة في مجال مبيعات التجزئة وخدمة العملاء.
ملاحظات هامة:
1- لن ينظر لأي سيرة ذاتية لا تتوافق مع الشروط المعلنة.
2- الوظائف في مدينة الرياض فقط.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/21م.
طريقة التقديم:
إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي مع ذكر (مديرة منطقة) في عنوان البريد:
[email protected]
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