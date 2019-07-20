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2019-07-20 وظائف لحديثي التخرج بمستشفى دله متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى دلّه عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة صحية لحديثي التخرج في تقنية المختبرات الطبية، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي تقنية المختبرات)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements المسمى الوظيفي:

– أخصائي تقنية المختبرات (Laboratory Technology Specialist). الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تقنية المختبرات الطبية.

3- لغة إنجليزية ممتازة. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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