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2019-07-20 وظائف تعليمية وإدارية للجنسين في الدمام متابعات الخليج 365 - الدمام أعلنت مدارس صفوة الرواد الأهلية ومدارس رواد السلام الأهلية توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال والنساء للعام الدراسي 1441/1440هـ، للعمل بالمدارس بمدينة الدمام، بالمسميات التالية (مُعلمين، ومُعلمات، ومُشرفات حافلات مدرسية، ومُحصلات، ومُرشدين رواد نشاط، وسائقين لحافلات مدرسية، وحُراس مدارس)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- مُعلمون (جميع التخصصات).

2- مُعلمات (جميع التخصصات).

3- مُشرفات حافلات مدرسية.

4- مُحصلات.

5- مُرشدون رواد نشاط.

6- سائقون لحافلات مدرسية.

7- حُراس مدارس. Advertisements طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

أو

[email protected] ولمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي : ( تعلن مدارس صفوة الرواد الأهلية و مدارس رواد السلام الأهلية عن حاجتها لتوظيف نخبة من الوظائف .



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يتم ارسال السيرة الذاتية علي الايميل :

[email protected]

[email protected]

للاستفسار واتس اب : 0506163003 pic.twitter.com/sCSvqKMOmf — مدارس صفوة الرواد (@SafwatAlRowad) July 18, 2019 ). ).









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