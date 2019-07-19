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2019-07-19 8 #وظائف شاغرة في تخصصي الملك فيصل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . استشاري علم أشعة البطن. . استشاري طب طوارئ البالغين. Advertisements . صيدلاني ثانٍ (عدد 4 وظائف). . صيدلاني ثالث (عدد وظيفتين). وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2019م. وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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