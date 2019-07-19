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10 وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، ورأس تنورة.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. ممرض أول- الطوارئ (رأس تنورة).
. أخصائي علاج توسيع الأسنان (الأحساء).
. طبيب أسنان أطفال (الأحساء).
. طبيب أسنان عام (الأحساء).
. أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء).
. أخصائي علاج الأسنان (الأحساء).
. أخصائي النظافة الصناعية (الظهران).
. مساعد أخصائي الوقاية من العدوى (الظهران).
. أخصائي الوقاية من العدوى (عدد وظيفتين/ الظهران).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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