الجوازات تُعلن نتائج القبول للعنصر النسائي

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط التالي: (هنا).