- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجوازات تُعلن نتائج القبول للعنصر النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوازات تُعلن نتائج القبول للعنصر النسائي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تُعلن نتائج القبول للعنصر النسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.