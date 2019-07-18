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وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الابتدائية ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وشركة محجوب” في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير أعلى دعم.
. عامل تقنية معلومات.
. مطور أعلى أوراكل.
. مدير برنامج Oracle Primavera .
. خبير أوراكل وظيفي تقني.
. مطور ويب جافا.
. مطور أعلى ويب.
. موظف دعم فني (عدد وظيفتين).
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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