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وظائف شاغرة لدى شركة ساماكو
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “تنفيذي مبيعات- زيوت التشحيم”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والخبر”.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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