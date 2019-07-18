وظائف شاغرة : وظائف خالية في البنك التجاري الدولي CIB.. تعرف على التفاصيل

أعلن البنك التجاري الدولي- مصر CIB عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح البنك التجاي الدولي في إعلانه أنه بحاجة إلى وظائف خالية في مجال Payroll Personal Banker، وذلك في إطار خطة البنك التوسعية، وسعيه لزيادة قدرة البنك التنافسية على اجتذاب عملاء جدد، من خلال تطوير كوادره البشرية، وزيادة عدد موظفي البنك التجاري الدولي، بمختلف الفروع.

واشترط البنك التجاري الدولي في المتقدمين للوظيفة الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال، أو المحاسبة أو ما يعادلهم من شهادات، كما يشترط البنك ألا تزيد الخبرة على سنة كحد أقصى، وعلى المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

كما اشترط البنك التجاري الدولي في المتقدم للوظيفة توافر مهارات البيع الأساسية، وأن يكون المتقدم على معرفة جيدة بجميع المنتجات والخدمات المصرفية، كي يناسب الوظيفة المعلن عنها.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل وظيفة Payroll Personal Banker بمحافظة القاهرة والجيزة في البنك ال يمكنك التقديم للوتجاري الدولي، الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.