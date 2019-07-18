وظيفة شاغرة في شركة موبايلي بالرياض

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة موبايلي، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (المدير التنفيذي لمركز ضمان الخدمات).

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واشترطت شركة موبايلي درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي أو علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الدخول من خلال الرابط التالي (هنا ).