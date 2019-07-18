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وظيفة شاغرة في شركة موبايلي بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة موبايلي، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (المدير التنفيذي لمركز ضمان الخدمات).
واشترطت شركة موبايلي درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي أو علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الدخول من خلال الرابط التالي (هنا ).
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