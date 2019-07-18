وظائف

وظيفة شاغرة في شركة موبايلي بالرياض

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظيفة شاغرة في شركة موبايلي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-18

وظيفة شاغرة في شركة موبايلي بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة موبايلي، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (المدير التنفيذي لمركز ضمان الخدمات).

Advertisements

واشترطت شركة موبايلي درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي أو علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الدخول من خلال الرابط التالي (هنا ).





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظيفة شاغرة في شركة موبايلي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا