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وظائف شاغرة في مجموعة البحري
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مُسمى:
. تنفيذي مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
. منسق المحاسبة: شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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