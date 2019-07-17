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13 وظيفة شاغرة في أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس ميكانيكي أول.
. منسق أول صيانة المرافق.
. أخصائي هندسة المشاريع- السلامة.
. مساعد هندسي أول.
. مساعد مهندس معماري.
. مهندس مشروع أول.
. مهندس كهرباء أول.
. محلل أول وظيفي لتقنية المعلومات.
. مهندس كهرباء.
. مهندس ميكانيكي.
. مهندس مدني.
. أخصائي أول الصحة المهنية.
. صيدلي إكلينيكي.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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