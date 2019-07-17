وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

2019-07-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “فني معدات أرضية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام”.

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وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، الكهرباء، التبريد والتكييف)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)