وزارة الحرس الوطني تدعو للتقدم على 94 وظيفة وهنا الرابط

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الحرس الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) على الموقع: هنا.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 94 وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعة على النحو التالي:

المرتبة عدد الوظائف المجموع رجال نساء 8 3 – 3 7 5 1 6 6 47 14 61 5 20 2 22 4 2 – 2 المجموع 77 17 94

أولًا: مواعيد تقديم الطلبات:

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رابط التقديم على الإنترنت الفترة الزمنية للتقديم للرجال والنساء إيضاحات هنا من إلى فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . 18 –11 – 1440هـ 22 – 11 – 1440هـ

ولفتت وزارة الحرس الوطني إلى أنه يبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد الموافق 18/11/1440هـ وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 22/11/1440هـ ، وذلك عبر منظومة جدارة.

ثانيًا: آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

الدخول على نظام التوظيف (جدارة) والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية،مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثًا: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

خريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف خريجو الدرجة الجامعية (درجة الماجستير) حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف خريجو البرامج الإعدادية (الثانوية المهنية بطبيعة العمل) حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. يشترط أن يكون سبق له حضور اختبار القدرات المعرفي المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ــة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

وقدمت وزارة الحرس الوطني إيضاحات عامة جاءت كما يلي:

هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتلافي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــة) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف. ستقوم وزارة الحرس الوطني بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها في الجدولين المرفقين أدناه: