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وظائف شاغرة في مجموعة شاهيني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. محاسب الخزينة والمصرفية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية).
. مشرف تطبيقات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، وعلوم الحاسوب).
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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