422 وظيفة بمدينة الملك خالد العسكرية

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن، عن وجود 422 وظيفة شاغرة إدارية، فنية، هندسية، حرفية، على بند التشغيل والصيانة لحملة كافة المؤهلات.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يكون متقاعداً من جهة حكومية وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاده.

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ويعين من يتم قبوله على بند التشغيل والصيانة ويمنح راتب المرتبة والدرجة المستحقة حسب سلم رواتب الخدمة المدنية مضافاً إليها 25% من الراتب الأساسي.

كما يشترط وجود الخبرة بطبيعة العمل للقبول بعد اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية شريطة أن تكون مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية إذا كانت من قطاع خاص وأن كانت من قطاع حكومي يتم إحضار شهادة خبرة مصدقة من الجهة التي يعمل بها ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وعلى المتقدمين إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية والمؤهلات العلمية والدورات والخبرات بصيغة PDF مع إيضاح مسمى الوظيفة المتقدم عليها إلى البريد الإلكتروني: [email protected]