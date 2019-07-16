شكرا لقرائتكم وظائف بـ جمعية أعمال للتنمية الأسرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-16 وظائف بـ جمعية أعمال للتنمية الأسرية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض (جمعية أعمال) بالشراكة مع شركة بساتين القصيم توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة، للعمل بالمسميات التالية (بائع مواد تموينية، ومُصفف فواكه وخضراوات)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- بائع مواد تموينية:

– شهادة الثانوية العامة.

– حسن المظهر والسلوك.

– العمر 18 سنة فما فوق.

– العمل 8 ساعات.

– الراتب من 3000 إلى 4000 ريال.

– الإجازة يومان بالأسبوع. Advertisements 2- مُصفف فواكه وخضراوات:

– شهادة الثانوية العامة.

– حسن المظهر والسلوك.

– العمر 18 سنة فما فوق.

– العمل 8 ساعات.

– الراتب من 4000 إلى 4500 ريال.

– الإجازة يومان بالأسبوع. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/16م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بـ جمعية أعمال للتنمية الأسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.