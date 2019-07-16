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وظائف تعليمية في عدة تخصصات

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2019-07-16

وظائف تعليمية في عدة تخصصات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدارس المدينة الأكاديمية بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية شاغرة في عدة تخصصات، للعام الدراسي 1441/1440هـ، للعمل بالمسميات التالية (قائد مدرسة، ووكيل مدرسة، ومرشد طلابي، ومعلم رياضيات، ومعلم علوم، ومعلم لغة انجليزية)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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الوظائف:
1- قائد مدرسة.
2- وكيل مدرسة.
3- مرشد طلابي.
4- معلم رياضيات.
5- معلم علوم.
6- معلم لغة انجليزية (خبرة بمدارس انترناشونال).

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/16م (من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً).

لمزيد من المعلومات:
– الموقع الإلكتروني للمدارس: اضغط هنا





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