- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف تعليمية في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف تعليمية في عدة تخصصات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مدارس المدينة الأكاديمية بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية شاغرة في عدة تخصصات، للعام الدراسي 1441/1440هـ، للعمل بالمسميات التالية (قائد مدرسة، ووكيل مدرسة، ومرشد طلابي، ومعلم رياضيات، ومعلم علوم، ومعلم لغة انجليزية)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- قائد مدرسة.
2- وكيل مدرسة.
3- مرشد طلابي.
4- معلم رياضيات.
5- معلم علوم.
6- معلم لغة انجليزية (خبرة بمدارس انترناشونال).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/16م (من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً).
لمزيد من المعلومات:
– الموقع الإلكتروني للمدارس: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف تعليمية في عدة تخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.