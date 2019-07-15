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وظائف للجنسين بـ وزارة الداخلية عبر جدارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالخدمات الطبية الخريجين (للرجال والنساء) الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية (طبيب مقيم، أخصائي، صيدلي، فني)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- طبيب مقيم.
2- أخصائي.
3- صيدلي.
4- فني.
الشروط العامة:
1- اشترطت الخدمات الطبية بالوزارة أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
2- اجتياز اختبار التقييم المهني.
3- توفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4- الحصول على قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
5- إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكل المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
6- أن تكون الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية الماجستير ثم البكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب.
7- اجتياز المقابلة الشخصية.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/11/18هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/22هـ.
طريقة التقديم: – من خلال بوابة جدارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا
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