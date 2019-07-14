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وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. Sr. EH&S Compliance Technician : شهادة الدبلوم في تخصص التقنية الهندسية، أو المجالات ذات الصلة.
. EH&S Compliance Engineer : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية).
OT System Engineer II: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو هندسة النظم).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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