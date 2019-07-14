رابط وظائف وزارة الطاقة عبر جدارة

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم تلقي طلبات الالتحاق بعدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في عدد من مدن المملكة عبر رابط جدارة.

وكانت وزارة الطاقة والصناعة أعلنت في وقت سابق عن توفر عدد (104) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، والظهران، والخفجي.

وبيّنت وزارة الطاقة والصناعة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

. خريجو الثانوية العامة.

. خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

. خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

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. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير).

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

. يُشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

. يُشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ـة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح من خلال منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا) حتى الخميس الموافق 1440/11/15هـ.

ولمعرفة مسميات الوظائف، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).