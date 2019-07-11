- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وفنية لدى سامرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف هندسية وفنية لدى سامرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس محلل المشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الإلكترونيات، أو هندسة الآلات، أو هندسة التحكم والنظم).
. مصمم ثالث (للسعوديين): شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص الصياغة.
. مهندس ثالث- الوقاية من الخسائر وسلامة العمليات (للسعوديين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية، أو هندسة السلامة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف هندسية وفنية لدى سامرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.