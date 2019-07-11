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وظائف سياحية للسعوديين بمجموعة إيلاف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مقدم طعام (عدد وظيفتين): شهادة الثانوية العامة.
. موظف خدمة الأغذية والمشروبات: شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص الفندقة.
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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