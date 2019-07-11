وظائف إدارية وهندسية بمجموعة الزامل

2019-07-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر والجبيل.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس الشؤون المالية- المدير المالي (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، ويفضل درجة الماجستير.

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. مسؤول السلامة (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية).

. سكرتير (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاتصالات).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)