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وظائف إدارية وهندسية لدى ياسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير المنطقة- مجمع الديزل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
. فني تقيم- الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الكيمياء الصناعية، أو إدارة الجودة).
. مدير المنطقة- مجمع المرافق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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