وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2019-07-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممثل- المبيعات: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (التسويق، وإدارة الأعمال).

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. ممثل- التسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو الأعمال التجارية).

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)