وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

2019-07-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير التعليم القائم على المحاكاة: درجة الماجستير فأعلى في تخصص التعليم الطبي، أو أي مجال ذي الصلة.

Advertisements

. المدير التنفيذي للشؤون المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)