وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي

2019-07-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعه في محافظة الخبر.

وأبرزت إدارة المصرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير علاقات الشركات الكبرى (الخبر): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال).

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. مسؤول التحليلات الرقمية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)