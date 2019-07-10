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وظائف شاغرة لدى الحاج حسين رضا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من مكة المكرمة، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. فني إصلاح سيارات (للرجال/ جدة): شهادة الدبلوم من معهد مهني بنفس المجال.
. مستشار الخدمة (للسعوديات/ مكة المكرمة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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