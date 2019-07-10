5 وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

2019-07-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل أعمال أول (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية، وتقنية المعلومات).

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. محلل أول فوائد الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

. محلل أول تنمية الأفراد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

. أخصائي المشروع العام: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)