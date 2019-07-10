وظائف إدارية وهندسية في مؤسسة الري

2019-07-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة في محافظة الأحساء.

وأبرزت المؤسسة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تخطيط الموارد البشرية.

– أخصائي مواهب.

– مسؤول تدريب وتطوير.

– مبرمج.

– محلل أعمال تقنية المعلومات.

– مسؤول نظم وقواعد البيانات.

– مهندس أمن معلومات.

– مدير مشاريع تقنية المعلومات.

– مهندس مشروع.

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– مهندس- ملخص المشروع.

– مهندس تصميم.

– مهندس ضمان جودة.

– مهندس مراقبة جودة.

– مهندس أخصائي دعم فني لأنظمة التحكم والبرمجة.

وبينت المؤسسة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تقرها المؤسسة.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً.

. أن يكون حاصلاً على المؤهل بنظام الانتظام من إحدى الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم.

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)