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2019-07-09 وظائف إدارية للرجال في شركة علم .. هنا رابط التقديم متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مساعد مدير العلاقات Assistant Relationship Manager)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مساعد مدير العلاقات (Assistant Relationship Manager). Advertisements المؤهل المطلوب:

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الإدارية. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/09م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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