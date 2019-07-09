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2019-07-09 وظائف إدارية للنساء في جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد (جمعية أرفى) توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء، للعمل بالجمعية بمدينة الدمام، بالمسميات التالية (سكرتير تنفيذي). واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. Advertisements المسمى الوظيفي:

– سكرتير تنفيذي. الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) بتقدير لا يقل عن جيد، أو دبلوم سكرتارية وما يعادلها.

3- أن لا يقل عمرها عن 30 سنة.

4- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

5- معرفة باستخدام الحاسب الآلي بمهارة.

6- إجادة جميع أعمال السكرتارية والأعمال الإدارية بمهارة.

7- أن تكون موافقة على العمل فترتين صباحاً ومساءً إذا لزم الأمر. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/08م. طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]









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