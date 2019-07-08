8 وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي في 3 مدن

2019-07-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، ورأس تنورة.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي علم الأمراض (الظهران).

. أخصائي طب الطوارئ (رأس تنورة).

. أخصائي أول الأعمال- التخطيط (الظهران).

. محلل فني- تقنية المعلومات (الظهران).

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. فني العيون (الأحساء).

. محلل الأعمال- التخطيط (الظهران).

. مساعد محلل فني- تقنية المعلومات (الظهران).

. مساعد محلل وظيفي- تقنية المعلومات (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)