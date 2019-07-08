2019-07-08

وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في الرياض وجدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممثل طبي (الرياض وجدة): درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة، أو ما يعادلها.

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. مدير- ضمان جودة التسعير (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الرياضيات، المالية، الاقتصاد).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)