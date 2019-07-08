وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

2019-07-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق- خدمة العملاء والوثائق (الرياض): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد، نظم المعلومات الإدارية).

Advertisements

. مهندس أول- الإنتاج (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)