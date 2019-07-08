وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

2019-07-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من درجة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مستشفى الولادة والأطفال والتجمع الصحي بالدمام، ومستشفى القطيف المركزي.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. استشاري غرفة الطوارئ للأطفال (الدمام): شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص ذي الصلة.

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. أخصائي أمن (للسعوديين/ القطيف): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (العدالة الجنائية، وعلم الإجرام)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مرشد روحي- التجمع الصحي (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات الدينية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)