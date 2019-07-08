25 وظيفة صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

2019-07-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (25) وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ممرض”؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، مع وجود خبرات سابقة.

Advertisements

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)