وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل

2019-07-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات بنظام العقود المؤقتة، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مهندسة معمارية.

. مهندس مدني.

. مهندس معماري.

. مهندس كهروميكانيك.

. مهندس ميكانيكا.

. مهندس ميكانيكا (تكييف).

. مهندس إلكترونيات (اتصالات).

. مهندس كهربائي.

. مهندس سلامة.

. مهندس أجهزة طبية.

. مهندس أنظمة تحكم.

. فني كيمياء.

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. مهندس جودة.

. مراقب إنشاءات.

. محاسب.

وأبرزت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب من جامعة معترف بها.

– ألّا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

وبينت العمادة أن المستندات المطلوبة رفعها بملف واحد بصيغة (PDF) هي:

. سيرة ذاتية للمتقدم.

. صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

. صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

ودعت العمادة الراغبين والراغبات ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 06 /11 /1440هـ الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الإثنين الموافق 12 /11 /1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل المؤهلات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)