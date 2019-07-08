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رابط التقديم على وظائف الشركه السعوديه للكهرباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركه السعوديه للكهرباء عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة في مجال الأمن الصناعي، بمسمى “رجل أمن”.
وأوضحت الشركه السعوديه للكهرباء أن الوظائف متاحة بفروع الشركة في العديد من المناطق على مستوى المملكة.
وأشارت الشركه السعوديه للكهرباء أن شروط التقديم على الوظائف تتمثل فيما يلي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المؤهل الدراسي ثانوية عامة أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد.
– أن يكون الطول (1.65 سم) فأعلى.
– أن يكون العمر ما بين (20- 28) سنة هجرية.
وبينت الشركه السعوديه للكهرباء أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من اليوم.
وأضافت الشركه السعوديه للكهرباء أن التقديم على الوظائف مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2019م.
ويمكن التقديم على وظائف الشركه السعوديه للكهرباء من الرابط التالي: (هنا).
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