شكرا لقرائتكم 7 آلاف وظيفة موسمية لطلاب الجامعات بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-08 7 آلاف وظيفة موسمية لطلاب الجامعات بالمشاعر المقدسة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وشركة اليمامة للمقاولات المشغلة لإدارة الحشود توفر 7000 وظيفة موسمية شاغرة (لطلاب الجامعة)، للعمل بالمشاعر المقدسة بإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الشروط العامة: 1- لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15هـ. Advertisements 2- يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني. 3- الوظائف خاصة بالرجال فقط ولا توجد وظائف نسائية. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا لمزيد من المعلومات: #عمادة_شؤون_الطلاب #جامعة_الملك_عبدالعزيز



👌فرصة وظائف موسمية

📍مشروع قطار الحرمين

للتسجيل https://t.co/qv75FLFun6 pic.twitter.com/TVVN1AUvTw — عمادة شؤون الطلاب (@st_affairs) July 7, 2019









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 آلاف وظيفة موسمية لطلاب الجامعات بالمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.