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وظائف هندسية وفنية إدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

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2019-07-07

وظائف هندسية وفنية إدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس طلاء وعزل.

. مشغل وحدة تحكم.

. أخصائي مصادر.

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. مدير أول- المعدات والعقود.

. مدير خدمات العقود.

. محاسب ثاني الضرائب.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





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