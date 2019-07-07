7 وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للمنافسة

2019-07-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول عمليات الموارد البشرية.

. سكرتير تنفيذي- مجلس الإدارة.

. مصمم أول جرافيك (عدد وظيفتين).

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. مطور برامج.

. محلل أعمال.

. رئيس التدقيق الداخلي.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)