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2019-07-06 وظائف لحملة البكالوريوس في شركة موبايلي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية بمجال التسويق لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي مهني المنتجات الثابتة Fixed Products Specialist Professional)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements المسمى الوظيفي:

– أخصائي مهني المنتجات الثابتة (Fixed Products Specialist Professional). الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص التسويق أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة.

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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