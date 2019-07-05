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وظائف إدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والثانوية الصناعية ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي ثاني- الأمن: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.
. موظف استقبال- الخدمات العامة: شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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