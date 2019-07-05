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9 وظائف شاغرة للسعوديين في كلية الجبيل الصناعية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والأكاديمية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الصناعية.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. فني مختبر- مركز تدريب على السلامة من الحرائق.
. أستاذ مساعد في الرياضيات (عدد وظيفتين).
. محاضر في تكنولوجيا هندسة القوى الكهربائية.
. أستاذ مساعد في تكنولوجيا هندسة القوى الكهربائية.
. أستاذ مساعد في هندسة الأجهزة والتحكم.
. أستاذ مساعد في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية.
. فني مختبر- تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية.
. مدرب/ محاضر في المحاسبة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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