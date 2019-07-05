114 وظيفة إدارية شاغرة في وزارة التجارة والاستثمار بهذه الشروط

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة التجارة والاستثمار الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا).

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (114) وظيفة شاغرة (رجال، نساء).

وبيّنت الوزارة بدء التقديم الساعة 12 صباحاً يوم الأحد الموافق 4/11/1440هـ، على أن يكون الانتهاء الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 8/11/1440هـ، عبر منظومة جدارة.

وأوضحت الوزارة أن آلية التقديم من قبل (المتقدمين) من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، علماً أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح، وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ويتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وتتضمن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف). وخريجي درجة الماجستير. وتمنح الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية. كما يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. ويشترط حضور اختبار القدرة المعرفية للرجال على المراتب السادسة والسابعة، وتتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية.

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وستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. وسيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

وهيأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

وتعد البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــة) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

هذا وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وتدعو الوزارة الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها إلى الاطلاع على مزيد من تفاصيلها على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار.

ولمعرفة تفاصيل الوظائف الإدارية للنساء عبر الرابط التالي (هنا).

ولمعرفة تفاصيل الوظائف الإدارية للرجال عبر الرابط التالي (هنا)