2019-07-04

وظائف إدارية شاغرة لدى الخليجية للتأمين في جدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد وظيفتين إداريتين شاغرتين للسعوديين، على مسمى “مدقق داخلي- حسابات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، مع وجود خبرات سابقة.

Advertisements

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)