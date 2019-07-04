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وظائف إدارية شاغرة لدى الخليجية للتأمين في جدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد وظيفتين إداريتين شاغرتين للسعوديين، على مسمى “مدقق داخلي- حسابات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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