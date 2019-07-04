9 وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

2019-07-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تخطيط المخزون.

. صيدلي.

. فني مختبر سريري- نقل الدم.

. أخصائي أول علاج مهني.

. أخصائي أول علم أمراض النطق.

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. أخصائي أول علاج طبيعي.

. ممرض- الرعاية الصحية السلوكية.

. مشغل أول مستودع.

. منسق مشروع- مدير التمريض.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).